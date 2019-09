Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 13.09.2019

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 38. Kalenderwoche 2019

(fg) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits auf der Bundesautobahn 66. Zudem stehen ein Kindergarten in Hanau sowie ein Altenheim in Offenbach im Fokus. Auf der Bundesstraße 486 messen die Beamten, weil sich dort schon vermehrt Wildunfälle ereignet haben.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

16.09.2019: Hanau, Ludwigstraße; Gemarkung Nidderau, B 45;

17.09.2019: Gemarkung Seligenstadt, L 3121; BAB 66, Ffm. Bergen-Enkheim, Ausbauende;

18.09.2019: Bruchköbel, L 3195; BAB 66, Ffm. Bergen-Enkheim, Ausbauende;

19.09.2019: Gemarkung Langen, B 486; BAB 66, Ffm. Bergen-Enkheim, Ausbauende;

20.09.2019 Offenbach, Bischofsheimer Weg; BAB 66, Ffm. Bergen-Enkheim, Ausbauende.

Offenbach, 13.09.2019, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell