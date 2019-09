Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A 5 - Gefahrgut ausgelaufen, Vollsperrung

Achern (ots)

Die A 5 ist seit 16:40 Uhr zwischen Achern und Appenweier in Richtung Basel komplett gesperrt. Zwischenzeitlich hat sich ein Stau von etwa sieben Kilometern Länge gebildet, Tendenz ansteigend. Aus einem mit Gefahrgutfässern beladenen Lastzug sind mehrere Hundert Liter einer gelblichen Substanz auf die Fahrbahn ausgelaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um Salzsäure handeln. An der Gefahrenstelle sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern unter anderem mit einem ABC-Trupp im Einsatz. Eine Gefahr für Personen im näheren Umfeld besteht nicht. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist daher für den Verkehr freigegeben. Nach aktuellem Sachstand sind keine Verletzten zu beklagen. Vertreter des Umweltamtes sind vor Ort und beratschlagen mit den Wehrleuten die weiteren Maßnahmen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell