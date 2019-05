Polizei Wuppertal

POL-W: W Flüchtender Ladendieb baut Unfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (11.05.2019), gegen 11:20 Uhr, kam es auf der Oberbergischen Straße in Wuppertal Barmen zu einer Unfallflucht. Nachdem ein zunächst unbekannter Mann aus einem Baumarkt am Lichtscheid mehrere Gegenstände gestohlen hatte, flüchtete er mit seinem Opel. An der Kreuzung Oberbergische Straße zur Müngstener Straße rammte er einen VW und fuhr weiter. Während der Fahndung konnte der Flüchtige von der Polizei gestellt werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige keinen Führerschein besitzt. Da er unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun ein Ermittlungsverfahren und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

