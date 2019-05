Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Auto prallt gegen Schildermast - Fahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Heute, 09.05.2019, gegen 07:10 Uhr, kam es auf der Ringstraße in Remscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31 Jahre alter Remscheider befuhr die Ringstraße in Richtung Lüttringhauser Straße, als er den Rückstau verkehrsbedingt wartender Fahrzeuge zu spät bemerkte. Er leitete eine Notbremsung ein und versuchte, seinen Ford auf der neben der Straße liegenden Wiese zum Stillstand zu bringen. Dabei prallte er gegen einen dort befindlichen Schildermast. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung verblieb. Es entstand Sachschaden von insgesamt 3500 Euro. (sm/jk)

