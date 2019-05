Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Hoverboard rollt unter Bus - Hoher Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (08.05.2019), gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Elberfelder Straße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall zwischen einem führerlosen Hoverboard und einem Bus der Stadtwerke Remscheid (bei einem Hoverboard handelt es sich um elektronisch angetriebene Boards, die jeweils mit einem links und rechts parallel laufenden Rad ausgestattet sind). Demnach wurde der 49-jährige Busfahrer auf der Anfahrt zum Friedrich-Ebert-Platz in Höhe Steinweg auf eine männliche Person aufmerksam, die auf einem solchen Hoverboard in Richtung seines Busses fuhr. Plötzlich sei diese Person von dem Board gesprungen, so dass dieses führerlos unter den Bus rollte. Der Nutzer des Boards entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Hoverboard verkeilte sich dermaßen unter dem Bus, dass der Dieseltank aufriss. Bevor die alarmierte Feuerwehr entsprechende Maßnahmen ergreifen konnte, liefen circa 170 Liter Diesel in die Kanalisation. Um Schlimmeres zu verhindern, setzte die Berufsfeuerwehr Remscheid im Bereich Regenrückhaltebecken Hägener Mühle und Morsbach mehrere Ölsperren ein. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Der flüchtige Unfallverursacher wird als männlich, zwischen 17 und 18 Jahren alt und bekleidet mit einer olivgrünen Jacke und schwarzer Hose beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (jk)

