Polizei Wuppertal

POL-W: W - Räuberduo erbeutete Sportbeutel

Wuppertal (ots)

190509-3- Am gestrigen Mittwoch, 08.05.2019, gegen 21:55 Uhr, raubten zwei unbekannte Täter einer 16-jährigen Wuppertalerin ihren Sportbeutel. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit auf Höhe des Spielplatzes an der Rathenaustraße, als sie von den Unbekannten in den Rücken gestoßen wurde, die ihr dann den schwarzen Nike-Sportbeutel entrissen und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Im Sportbeutel befanden sich eine braune Kunstleder Geldbörse mit Krokodilmuster, Bargeld, Schlüssel sowie zahlreiche persönliche Dokumente. Die unbekannten Täter wurden auf ca. 18-20 Jahre und ca. 180 cm Größe geschätzt. Während ein Täter mit einer "Bomberjacke" bekleidet war, trug sein Komplize einen schwarz-weißen Adidas- Trainingsanzug. Hinweise zu dem räuberischen Duo nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 entgegen. (ak)

