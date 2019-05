Polizei Wuppertal

POL-W: W-Vandalismus in leer stehender Firma

Wuppertal (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 07.05.2019 (17:00 Uhr) bis Mittwoch, 08.05.2019 (07:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem leer stehenden Fabrikgebäude an der Max-Planck-Straße in Wuppertal. Die unbekannten Täter schlugen mit Steinen die Glasfüllung einer Tür ein und begaben sich in fast sämtliche Räumlichkeiten des drei-geschossigen Gebäudes. Mehrere Feuerlöscher wurden entleert, diverses Gartengerät zerbrochen und aufgefundenes Werkzeug in Fenster und gegen Holzplatten geworfen. Vermutlich entwendeten die Zerstörungswütigen noch einen "Kuhfuß" vom Tatort.(ak)

