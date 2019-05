Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am vergangenen Wochenende wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Bürgermeister-Heidenreich-Straße mehrere aufgehängte Wahlplakate abgerissen und dabei beschädigt. Zeugen, denen in der Nacht in der Straße bzw. in der Innenstadt verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

