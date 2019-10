Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrerin im Glück - Lkw-Fahrer fährt auf und bemerkt das nicht - Frau leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 22.10.2019, kam es in der Haagener Straße in Lörrach zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Roller. Dabei erlitt die 20-jährige Rollerfahrerin leichte Verletzungen. Diese hatte Glück im Unglück, denn der Lkw-Fahrer hatte den Zusammenstoß gar nicht bemerkt. Sie geriet unter die Stoßstange des Lkws. Da der 81-jährige Lkw-Fahrer verkehrsbedingt warten musste, konnte die Frau rechtzeitig hervor klettern und sich bemerkbar machen. Zuvor hatte die Rollerfahrerin beim Überqueren der Grehter Straße ebenso verkehrsbedingt stoppen müssen, was der nachfolgende Lkw-Fahrer nicht wahrgenommen hatte. Der Lkw blieb unbeschädigt, am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

