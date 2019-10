Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag, 22.10.2019, an der Ausfahrt Lörrach-Ost die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sein Auto blieb auf der Seite liegen, er selbst erlitt augenscheinlich nur leichte Verletzungen. Der 39-jährige Mann ist verdächtig, gegen 18:00 Uhr mit seinem VW von der A98 abgefahren zu sein, nach Zeugeneinschätzungen mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit. Deshalb kam er in der Ausfahrt nach links von der Straße ab und prallte schlussendlich gegen die Leitplanke der gegenüberliegenden Auffahrt. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Promillewert von gut 1,6 Promille. Der Verletzte kam ins Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Dort machte er sich jedoch aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

