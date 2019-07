Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreister Drogen-Deal am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen erwischten Polizisten am Montag, 22.07.2019, an der Straße am Sparrenberg drei Bielefelder am helllichten Tag bei einem Drogengeschäft.

Einem 32-Jährigen fiel gegen 13:35 Uhr an der Straße Am Sparrenberg ein unsicher fahrender VW Polo auf. Als der Fahrer den Wagen anhielt, beobachtete der Bielefelder dass die Insassen eine Substanz abwogen und anschließend etwas austauschten, sodass er von einem Drogengeschäft ausging. Er informierte telefonisch die Polizei.

Polizisten trafen am Fahrbahnrand in dem geparkten VW auf drei Männer, 17, 20 und 22 Jahre alt. Vor der Kontrolle warf der 20-jährige Fahrer aus Bielefeld den VW-Schlüssel aus dem Fenster. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Unter dem auf der Rücksitzbank sitzenden 17-jährigen Bielefelder fanden die Beamten eine Waage und Cannabis. Neben den Drogen und der Waage stellten die Polizisten aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse den PKW sicher und leiteten Strafverfahren ein.

