Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall auf der A 2 in Rheda-Wiedenbrück. 29jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Am Montag, den 22.07.2019, gegen 16:04 Uhr befuhr ein 29-jähriger Ahlener mit seinem Pkw Mercedes Benz A-Klasse die A 2 in Richtung Hannover. Er fuhr zunächst auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. Auf dem rechten Fahrstreifen kollidierte er dann mit einem in gleicher Richtung fahrenden irischen Lkw. Der Pkw-Fahrer, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die A 2 kurzfristig voll gesperrt werden. Der Pkw des Ahleners wurde bei der Kollision schwer beschädigt und musste von der Autobahn abgeschleppt werden.

Es kam zu einer Staulänge von ca. 5km.

Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell