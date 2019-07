Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb im Fußraum gefunden

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Montag, den 22.07.2019, stellten Polizeibeamte einen Mann, der sich an einem Auto an der Lange Straße zu schaffen machte.

Eine 29-jährige Zeugin meldete sich bei der Polizei, weil sie einen Mann mit einem Fahrrad dabei gesehen habe, wie er sich Autos anschaute und prüfte, ob sie verschlossen seien.

Als die Polizeibeamten eintrafen, fanden sie den 39-jährigen, polizeibekannten Bielefelder in einem der Fahrzeuge. Offenbar hatte er versucht, sich im Fußraum zu verstecken. Eine rote Tasche lag ebenfalls im Fußraum und ein weiterer Jutesack befand sich auf dem Fahrrad.

Später kam der 54-jährige Fahrzeughalter hinzu und gab an, dass die Sachen im roten Beutel ihm gehörten.

Auch die Gegenstände im Jutebeutel schienen dem 39-jährigen Bielefelder nicht zu gehören. Aus diesem Grund stellten die Beamten die Gegenstände sicher. Dazu zählten eine Sonnenbrille von Esprit, eine Powerbank, ein Cuttermesser, drei CDs, ein Schlüsselbund und eine Geldbörse.

Obendrein entdeckten die Beamten bei dem Mann eine kleine Tüte mit Marihuana. Deswegen erwartet den Bielefelder neben der Anzeige wegen Einbruchs auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

