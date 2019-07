Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Küchenbrand

Rastatt (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der technische Defekt an einem Kühlschrank am Mittwochabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße geführt haben. In einem dortigen Anwesen kam es so zu einem kleinen Küchenbrand, den die angerückten Wehrleute schnell ablöschten. Verletzt wurde letztlich niemand. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bilanzierten einen Schaden von rund 2.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell