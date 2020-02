POL-LB: Böblingen: Einbrecher in der Achalmstraße unterwegs, Schlägerei auf Einkaufsmarkt-Parkplatz, versuchter Einbruch in Hallenbad

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Einbrecher in der Achalmstraße unterwegs

Zwischen Sonntag 12.00 Uhr und Dienstag 11.45 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Achalmstraße in Böblingen sein Unwesen. Nachdem der Unbekannte zunächst versucht hatte, die Kellertür eines Wohnhauses aufzubrechen, ihm dies jedoch nicht gelungen war, riss er ein Schutzgitter aus der Verankerung. Das dahinterliegende Fenster hebelte der Einbrecher anschließend auf und verschaffte sich so Zutritt in den Keller des Hauses. Über den Keller konnte er sich ebenfalls Zutritt in die benachbarte Doppelhaushälfte verschaffen. Beide Haushälften wurden durch den Täter durchsucht. Vermutlich fiel ihm jedoch nichts Stehlenswertes in die Hände. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit unter Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Schlägerei auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Am Mittwoch gegen 02.30 Uhr alarmierte eine 22 Jahre alte Frau die Polizei, nachdem es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern gekommen war. Gemeinsam mit drei Bekannten war die Frau kurz zuvor in einem Audi auf den Parkplatz gefahren. Ein Mercedes, der mit fünf Männern besetzt war, soll sich bereits dort befunden haben. Diese fünf Täter seien dann unvermittelt auf die Insassen des Audi losgegangen. Die drei Bekannten der Frau, die 21 bzw. 22 Jahre alt sind, sollen von den fünf Unbekannten mit Schlagstöcken und Baseballschlägern geschlagen worden sein. Als die Begleiterin mit ihrem Handy die Polizei alarmierte, habe einer der Täter ihr das Telefon entrissen und es zu Boden geworfen, wodurch es beschädigt wurde. Anschließend flüchtete fünfköpfige Gruppe. Die beiden 22-jährigen Attackierten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Gleichzeitig fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber nach den Tätern. Ein ebenfalls 22-jähriger Tatverdächtiger konnte im Zuge dieser Fahndung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Schlagstock, den sie in der Dornierstraße auffanden, sicher. Der Mercedes, mit dem die fünfköpfige Tätergruppe mutmaßlich unterwegs gewesen war, konnte in der Junkerstraße am Straßenrand geparkt festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, zu melden.

Böblingen: versuchter Einbruch in Hallenbad

Vermutlich zwischen Sonntag 18.00 Uhr und Dienstag 12.00 Uhr hat ein noch unbekannter Täter versucht in ein Hallenbad in der Schönaicher Straße in Böblingen einzubrechen. Der Unbekannte hebelte an insgesamt sechs verschiedenen Fenstern, die allesamt zu einem Büro des Hallenbades gehören. Es gelang ihm jedoch nicht, in das Büro einzudringen. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden, der sich auf mehrere tausend Euro beläuft. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen.

