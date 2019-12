Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Baucontainer

Frankenthal (ots)

Am 08.12.2019 gegen 17:00 Uhr beobachtet ein 34-jähriger Mann, wie 5-6 Jugendliche einen Bauzaun auf dem Jakobsplatz in Frankenthal gewaltsam öffnen. Die bisher unbekannten Täter begeben sich anschließend zu einem Baucontainer, welcher sich auf dem Gelände der dortigen Schule befindet. Die Tür des Bauwagens wird aufgehebelt. Ein Schaden von mehreren hundert Euro entsteht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

