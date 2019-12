Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Handywerkstatt - hoher Sachschaden - Zeugen gesucht 18/0712

Speyer (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 06.12.2019 22:30 Uhr - auf Samstag, 07.12.2019, 02:00 Uhr in eine Werkstatt in Speyer-West ein, die elektronische Geräte, u.a. Handys annimmt und repariert. Die beiden Täter drangen durch die Eingangstür in das Geschäft ein und verursachten einen hohen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell