Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeugkontrolle auf der B9: ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und bewaffnet unterwegs

Mainz (ots)

Sonntag, 27.10.2019, 20:40 Uhr

Die Polizeibeamten des Altstadtreviers staunten nicht schlecht, als sie am Sonntagabend im Rahmen einer größeren Kontrollstelle auf der Bundesstraße B9, in Höhe der dortigen Tankstelle, den 33-jährigen Fahrer eines Leihwagens kontrollierten. Schon zu Beginn der Kontrolle gestand der 33-Jährige, dass er nicht mehr im Besitz eines Führerscheins sei und zudem aktuell Drogen genommen hatte. Ein Drogentest verlief positiv auf diverse Substanzen. Beim 33-jährigen Fahrer und bei dessen 34-jährigen Beifahrer konnten außerdem auch Drogen in geringen Mengen aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beifahrer war darüber hinaus mit einem sogenannten Einhandmesser bewaffnet und der Fahrer führte einen Metallschlagstock mit sich, was jeweils Verstöße gegen das Waffengesetz darstellt. Des Weiteren konnten im Leihwagen der beiden Beschuldigten noch diverse Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden, die einen Anfangsverdacht einer Straftat in Bezug auf Missbrauch von Zahlungskartendaten begründeten. Beide Beschuldigten waren in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Es wurden nun diverse Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell