Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Messerstich ins Bein - Täter flüchtet

Mainz (ots)

Samstag, 26.10.2019, 02:46 Uhr

Der spätere 25-Jährige Geschädigte war mit seinen vier Freunden am frühen Samstagmorgen in der Mainzer Neustadt auf dem Nachhauseweg, als sich ihnen in der Gabelsbergstraße ein junger Mann auf einem Fahrrad näherte. Der junge Mann stieg plötzlich von seinem Fahrrad, lief auf die fünf Freunde zu und fing unvermittelt an diese zu beschimpfen. Im Weiteren forderte er die bis dahin unbeeindruckten Freunde zu einem Kampf heraus. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen fing der junge Mann damit an, einen der fünf Freunde zu schubsen. Letztlich konnte der Mann nicht beruhigt werden und musste von den Freunden zu Boden gebracht und dort festgehalten werden. Während diesem Vorgang zog der Angreifer aber ein Klappmesser, stach dem 25-jährigen Geschädigten in den Oberschenkel und rief den Freunden entgegen, dass es nun erst "richtig losgehe!". Hiernach flüchteten die fünf Freunde in eine nahegelegene Gaststätte, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Täter entfernte sich dann mit seinem Fahrrad vom Tatort und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr aufgefunden werden. Der 25-Jährige Geschädigte wurde mit der Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - männlich - normale Statur - ca. 30 Jahre alt - weiße Jacke - schwarze kurze Haare - schwarzer drei Tage Bart - südländisches Erscheinungsbild

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

