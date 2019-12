Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall und keinen Führerschein

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der L528 in Fahrtrichtung Speyer zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Citroen und der Fahrer eines Dacia hielten kurz vor der Kläranlage verkehrsbedingt bis zum Stillstand an. Dies übersah ein 40-jähriger Fahrer eines VW Polo, der auf den Dacia auffuhr, wodurch dieser auf den Citroen geschoben wurde. Der Polo und der Dacia waren aufgrund des Schadens nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da auch noch Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr hinzugeholt. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde bekannt, das der 40-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund dessen erwartet den Mann nun eine Strafanzeige.

