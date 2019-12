Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken auf gestohlenem Fahrrad

Altrip (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine randalierende Person in der Moltkestraße gemeldet, die nach kurzer Suche in der Ludwigstraße auf einem Fahrrad einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass das Fahrrad nicht dem 24-Jährigen gehört, sondern von ihm in derselben Nacht entwendet wurde. Den jungen Mann erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

