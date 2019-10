POL-RE: Recklinghausen: Gestohlener Pizza-Wagen zum Kauf angeboten

Polizeipräsidium Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag kam es in Recklinghausen zu einem Autodiebstahl der besonderen Art. Ein Pizza-Bote hatte gegen 22.35 h seinen Lieferwagen an der Marienstraße abgestellt, um Pizza auszuliefern. Als er zurückkam, sah er, wie der Wagen gerade in Richtung Pappelallee weggefahren wurde. Die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Gegen 23.40 meldete ein Zeuge aus Herne, dass ihm von einem unbekannten Mann soeben ein gestohlener Wagen zum sofortigen Kauf angeboten worden sei. Der Zeuge lehnte das Angebot ab und rief die Polizei. Mittlerweile war der gestohlene Wagen wieder in Richtung Recklinghausen unterwegs. Polizisten sahen den Wagen an der Bochumer Straße. Der Fahrer flüchtete mit dem Wagen in eine Sackgasse, sprang heraus und flüchtete zu Fuß. Mit Hilfe von Polizisten aus Bochum und dem Polizeihubschrauber wurde nach dem Mann gefahndet. Durch die Wärmebildkamera des Hubschraubers wurden mehrfach verdächtige Wärmequellen gemeldet und überprüft. Nach drei Komposthaufen führte die akribische und hartnäckige Suche aus der Luft zu einem Gebüsch, in dem sich der 36-jährige Tatverdächtige aus Recklinghausen zu verstecken versuchte. Das Gebüsch befand sich in einem Dickicht an der Dunantstraße unn war nur schwer erreichbar. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, der gestohlene Wagen sichergestellt. Der 36-Jährige hatte auch noch Drogen dabei. Er musste mit zur Wache. Wir danken allen Kollegen für die tatkräftige Unterstützung!

