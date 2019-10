Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Belästigung im Schwimmbad

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag machen Badegäste das Personal im Atlantis-Schwimmbad am Konrad-Adenauer-Platz auf einen Mann aufmerksam, der sich Frauen unsittlich von hinten genähert und sie berührt haben soll. Eine Bademeisterin konnte diese Handlungen ebenfalls beobachten. Nachdem die Polizei informiert wurde, konnte ein 32-jähriger Mann, der in Dorsten wohnt, vorläufig festgenommen werden. Eine 40-Jährige und eine 13-Jährige aus Kamp-Lintfort meldeten sich als Geschädigte.

