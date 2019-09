Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Die Bundespolizei informiert zum Fußballspiel in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Erzgebirge Aue und der SG Dynamo Dresden am 29. September 2019 in Aue

Aue/Zwickau (ots)

Am Sonntag, dem 29. September 2019, wird um 13:30 Uhr die Begegnung zwischen dem FC Erzgebirge Aue und der SG Dynamo Dresden im Erzgebirgsstadion angepfiffen.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass eine erhebliche Zahl von Fußballfans per Bahn anreist. Deshalb ist an diesem Tag neben einer höheren Zugauslastung auf der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Dresden und Zwickau auch mit einem stark erhöhten Aufkommen an Reisenden auf der Strecke der Erzgebirgsbahn Aue - Zwickau in jeweils beide Richtungen zu rechnen.

Auch der Hauptbahnhof Zwickau wird im Zusammenhang mit der An- und Abreise zu diesem Spiel hoch frequentiert sein.

Reisende, die nicht im Zusammenhang mit dieser Sportveranstaltung auf den genannten Strecken Zugverbindungen nutzen möchten, werden gebeten, dies bei den persönlichen Reiseplanungen zu berücksichtigen. Ebenso sollten Fahrgastinformationen in den Bahnhöfen und an den Zügen beachtet werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Bundespolizei werden an diesem Tag die Sicherheit auf dem Gebiet der Bahnanlagen gewährleisten und damit zu einem möglichst störungsfreien Verlauf des Fußballsonntags beitragen.

Rückfragen bitte an:



Eckhard Fiedler

Bundespolizeiinspektion Klingenthal

Telefon: 037467-281105 Mobil: 0151/649 748 47

E-Mail: bpoli.klingenthal.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell