POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Fenster eingeschlagen

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter in Öhringen eine Fensterscheibe zerstört. In der Zeit zwischen 3.30 und 17.30 Uhr beschädigte der Täter das Doppelglasfenster in der Eingangstür einer Gaststätte in der Straße Altstadt mit einem unbekannten Gegenstand und richtete Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtung im Bereich der Altstadt gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, melden.

Öhringen-Ohrnberg: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Die regennasse Fahrbahn der Kreisstraße zwischen Öhringen-Ohrnberg und Unterohrn wurde einem Motorradfahrer am Sonntag zum Verhängnis. Der Biker fuhr gegen 11.30 Uhr als Letzter in einer Kolonne von mehreren Motorradfahrern als seine Maschine in einer Rechtskurve ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn geriet. Um nicht mit einem entgegenkommenden Auto zu kollidieren, lenkte der 52-Jährige seine Suzuki nach links und fuhr dort gegen die Böschung. Dabei stürzte er, zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Öhringen: Radlerin übersehen

Glück im Unglück hatte eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Öhringen. Ein Autofahrer war kurz nach 13 Uhr auf dem Treffener Ring unterwegs und wollte bei der Ausfahrt in Richtung Pfedelbach abbiegen. Er stoppte um einen Radfahrer, der auf dem querenden Radweg unterwegs war, passieren zu lassen. Danach fuhr er los, hatte dabei aber eine dort ebenfalls fahrende Zweiradlenkerin übersehen. Der 64-Jährige konnte einen Zusammenstoß zwischen seinem Toyota und dem Fahrrad der 69-Jährigen nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision stürzte die Frau auf die Motorhaube des Autos und fiel danach auf die Fahrbahn. Sie zog sich bei ihrem Sturz glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu und wurde vor Ort von den hinzugezogenen Rettungskräften versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Waldenburg: Umweltsünder bekommt Anzeige

"Fast Food und schnell weg!", war wohl das Motto eines Umweltsünders, der am Freitagabend den Abfall seines Schnellmenüs aus dem Fenster seines Autos warf. Verkehrsteilnehmer beobachteten den 52-Jährigen dabei und teilten das Kennzeichen seines Pkw der Polizei mit. Der Mann bekommt nun eine Anzeige.

Bretzfeld-Adolzfurt: Hoher Sachschaden bei Vorfahrtsunfall

Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 13 Uhr, bei Bretzfeld-Adolzfurt. Ein Ford-Lenker war auf der Kreisstraße in Richtung Geddelsbach unterwegs. Der 50-Jährige wollte nach links in Richtung Adolzfurter Hälden abbiegen und hielt vor der Einmündung zunächst hinter einem dort wartenden Omnibus an. Beim anschließenden Abbiegevorgang übersah er offenbar den Ford Focus eines entgegenkommenden Autofahrers. Der 60-Jährige bremste zwar sein Fahrzeug voll ab und lenkte nach links, um einen Zusammenstoß mit dem Ford des anderen Mannes zu vermeiden. Allerdings stand hinter diesem noch der Skoda Fabia eines 35-Jährigen. Diesem konnte er nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde dabei niemand.

Öhringen: Nach Schlangenlinienfahrt eingeschlafen

Ziemlich anstrengend war die Fahrt für einen 56-Jährigen am Sonntagabend in Öhringen. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes auf der Neuenstadter Straße unterwegs und fuhr dabei in deutlichen Schlangenlinien. Dabei geriet er mit seinem Auto immer wieder auf die Gegenfahrbahn und fuhr über Verkehrsinseln. Schließlich stoppte er an der Haltebuch nahe einem Schnellrestaurant. Verkehrsteilnehmer benachrichtigten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, lief zwar der Motor des Mercedes noch, der Fahrer war jedoch am Steuer eingeschlafen. Der Grund für den Erschöpfungszustand des 56-Jährigen war schnell klar. Eine deutliche Alkoholfahne streifte die Ordnungshüter und veranlasste sie zur Anordnung eines Alcotests bei dem Mann. Nachdem dieser einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte, standen für ihn der Führerscheinentzug und eine entsprechende Anzeige außer Frage.

Öhringen/Geddelsbach: Fahrraddiebe aktiv

Gleich dreimal schlugen Fahrraddiebe am vergangenen Wochenende in Öhringen und Geddelsbach zu. Am Freitag stellte ein Schüler sein Mountainbike während des Unterrichts im Fahrradkeller des Hohenlohe-Gymnasiums in der Weygangstraße ab. Als er zurückkehrte war sein Fahrrad verschwunden. Dabei handelt es sich um ein Bike der Marke Bulls, Typ Sharptail2, das auffallend neon-grün/schwarz lackiert ist. Es hatte einen Wert von etwa 500 Euro. Am Samstag war ein 28 Jahre altes, blau-lackiertes Mountainbike der gleichen Marke Objekt der Begierde unbekannter Täter. Das Fahrrad stand vor einem Wohnhaus in der Oberen Brettachtalstraße. Unter Umständen spielt bei dem Diebstahl ein weißer Kleinlaster mit ausländischen Kennzeichen eine Rolle. In der Berliner Straße in Öhringen waren am Sonntag kriminelle Fahrradfans am Werk. Aus einem Carport entwendeten die Diebe ein Fahrrad der Marke Pegasus, Typ Corona Disc, in schwarz sowie ein Bulls-Mountainbike, Typ Sharptail 2, in Blau-orange-metallic-Lackierung. Diebstahlsschaden hier: etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, bzw. der Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 940010, nehmen Hinweise zu den Taten entgegen.

Kupferzell/Westernach: Geparktes Auto gestreift

Zirka 1.500 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter zwischen Samstag, 6 Uhr, und Sonntag, 21 Uhr, auf dem Park&Ride Parkplatz in Westernach an. Die Person streifte mit ihrem Fahrzeug einen dort geparkten Mercedes Kombi und machte sich danach aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Polizei zieht Stadtfest Bilanz

Von Freitag bis Sonntag fand das Stadtfest in der Künzelsauer Kernstadt statt. Die Polizei hatte einiges zu tun. Den ersten Einsatz hatten die eingesetzten Polizeibeamten am Freitag zur "Primetime" gegen 20.15 Uhr. Als Passanten einen herrenlosen Koffer in einem Gebüsch meldeten. Dieser stellte sich als leer und somit ungefährlich heraus. Gegen 23.30 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei zwischen zirka 20 Personen im Bereich des Alten Rathauses. Als die Beamten mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, hatte sich die Gruppe bereits aufgelöst. Im Laufe der Nacht zum Samstag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen. Zwei PKW wurden beschädigt, eine Scheibe eines Gebäudes wurde zerstört und auch ein BUGA-Karl musste dran glauben. Dieser wurde von seinem Sockel gerissen und daneben auf einer Wiese abgelegt. Durch das bessere Wetter an den beiden folgenden Festtagen, Samstag und Sonntag, besuchten deutlich mehr Menschen das Stadtfest. Die Polizei wurde über "Spaßvögel" informiert, die Besucher des Festes durch ein Fenster einer Dachgeschosswohnung mit Wasser bespritzten. Gegen 0.30 Uhr am Sonntag erwischten Polizeibeamte einen Mann mit einem Joint. Außerdem gab es während der Nacht mehrere Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Heranwachsenden, aus denen aber alle Beteiligten glücklicherweise unverletzt hervorgingen.

Schöntal: 1er BMW beschädigt

Einfach weggefahren ist ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag und Samstag in Schöntal, nachdem er einen geparkten BMW beschädigt hatte. Der Besitzer eines 1er BWM parkte diesen am Samstag, gegen 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz an der Sportanlage in der Max-Eyth-Straße. Am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr fuhr er nach Hause. Später am Tag entdeckte er einen Schaden an seinem Auto. Offensichtlich war jemand an dem BMW hängen geblieben. Anstatt sich jedoch um den angerichteten Schaden in Höhe von zirka 3.500 Euro zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Scheibe eingeschlagen

Seine Wut an der Windschutzscheibe eines Autos ließ offensichtlich ein Unbekannter zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 00.30 Uhr, in Künzelsau aus. Der betroffene VW Golf war während der angegebenen Zeit in der Zeppelinstraße geparkt, als jemand dessen Frontscheibe einschlug und somit Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro anrichtete. Zeugen, denen Verdächtiges Aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Nach Unfall geflüchtet

Mehrere hundert Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, mit seinem Auto an. Der Besitzer eines VW Beetle stellte diesen am Mittwochnachmittag auf einer Parkfläche im Mühlgrabenweg gegenüber der Hausnummer 43 ab. Am nächsten Morgen war der PKW beschädigt. Vermutlich war jemand beim Vorbeifahren an dem Auto hängen geblieben. Anstatt jedoch den Unfall der Polizei zu melden, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau 07940 9400.

Dörzbach/Hohebach: Viel los auf dem Brückenfest

Einiges zu tun hatte die Polizei, vor allem am frühen Sonntagmorgen, während des Brückenfestes in Hohebach. Gegen 3 Uhr morgens meldete ein Zeuge eine Schlägerei zwischen zwei jungen Männern. Beim Eintreffen der Polizisten konnte nur noch einer der Beteiligten angetroffen werden. Diesem sprachen die Ordnungshüter ein Hausverbot für die restliche Zeit der Veranstaltung aus. Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es gegen 3.45 Uhr zwischen Jugendlichen. Einer der Streithähne bedrohte den anderen mit einem Messer, daher wurde er von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten um 4 Uhr in der Früh aufforderten, den Ausschank zu beenden sowie den Festplatz langsam zu räumen, ließen Festbesucher ihren Frust wahrscheinlich durch das Treten gegen einen Streifenwagen heraus. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf zirka 3.000 geschätzt.

