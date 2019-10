Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchter Raub an Geldautomat

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, drohte ein unbekannter Mann einer 58-Jährigen aus Bottrop an einen Geldautomaten an der Goethestraße. Er forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der Mann wurde bei der Tat von einer Zeugin gestört und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige konnte beschrieben werden: ca. 175 cm groß, schwarzer Drei-Tage-Bart, schwarzer Sportanzug mit weißen Streifen.

