Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher ergreift die Flucht

Bocholt (ots)

Geflüchtet ist ein ertappter Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Biemenhorst: Der Unbekannte hatte gegen 04.50 Uhr versucht, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Wohnhaus an der Birkenallee einzudringen. Als ein Bewohner dies bemerkte, ergriff der Täter die Flucht und fuhr mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Vom Einbrecher liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,60 Meter groß, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer grauen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

