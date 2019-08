Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Durch Kind abgelenkt -Verkehrsunfall

Dahn (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14.15 Uhr befuhr die 24-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die B 427 von Dahn in Richtung Hinterweidenthal. Als sich die Fahrerin kurz nach dem Ortsausgang Dahn zu ihrem auf dem Rücksitz befindlichen zweijährigen Kind umdrehte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Mast einer Straßenlaterne, wodurch die Scheiben der beiden Türen zerbarsten. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Schnittverletzungen am Arm, das Kind zog sich leichte Hautabschürfungen durch den Sicherheitsgurt zu. Beide wurden zur ärztlichen Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-916-201

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell