Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 21.08.2019 zwischen 09:00 Uhr und 10:20 Uhr wurde ein schwarzer Toyota Avensis, der auf dem Parkplatz der Karlskirche gegenüber dem Kindergarten und der Stadtmission in einer der beiden mittleren Parkreihen am äußersten rechten Ende vorwärts eingeparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der rechten Seite gestreift. Es entstand Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell