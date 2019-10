Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusätzliche Sicherungen verhindern zwei Einbrüche

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in zwei Wohnungen an der Lessingstraße zu gelangen. An Fenster und Balkontür beider Wohnungen sind Hebelmarken zu erkennen. Die Täter scheiterten allerdings an den besonders gut gesicherten Fenstern und Türen und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Wenn Sie Informationen benötigen, wie Sie die Sicherheit auch Ihres Zuhauses erhöhen können, dann hilft Ihnen das Kommissariat Kriminalprävention der Polizei Recklinghausen gerne und kostenlos weiter. Alle Informationen zu Beratungsterminen bekommen Sie telefonisch unter der 02361 553344.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell