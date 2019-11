Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn ++Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung++ Am Abend des 18.11.2019 kam es auf dem Diekweg in Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei einer der Beteiligten eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,76. Nach Zeugenangaben sei diese Beteiligte zuvor durch Schlangenlinien und einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Daraufhin erfolgten auf der Polizeidienststelle eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. Diese Beteiligte muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

