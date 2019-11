Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht in Ofen -PKW-Fahrer überfährt Verkehrsinsel-

Am Samstag, 16.11.2019, biegt gegen 21:30 Uhr in Bad Zwischenahn, OT Ofen, ein älterer PKW-Fahrer mit seinem silbernen Kleinwagen von der August-Hinrichs-Str. nach links auf die Herm.-Ehlers-Str. in Richtung Oldenburg ab. Dabei fährt er über die im Einmündungsbereich befindliche Verkehrsinsel und beschädigt ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Dadurch verliert der PKW einen Teil seiner Unterbodenabdeckung. Der PKW-Fahrer hielt anschließend kurz auf der benachbarten Bushaltestelle an, fuhr dann jedoch in Richtung Oldenburg weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizei Bad Zwischenahn, 04403/9270.

