Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Unfallflüchtige kümmerten sich nicht um Schäden - #polsiwi

Siegen / Kreuztal-Littfeld (ots)

Gleich zwei Unfallfluchten mit einem jeweiligen Schaden von rund 2.000,- Euro beschäftigen derzeit die Ermittler der Verkehrskommissariate in Siegen und Kreuztal. In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag (16.10.2019) beschädigte in der Hölzenbergstraße, unweit der Einmündung zur Schützenstraße, ein unbekanntes Fahrzeug den Gartenzaun und die Bepflanzung eines bebauten Grundstücks. In Siegen stieß am Mittwoch (16.10.2019) im Kino-Parkhaus an der Heeserstraße zwischen 9 - 15:30 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen auf dem zweiten Parkdeck abgestellten grauen VW Tiguan und machte sich aus dem Staub. Um Hinweise bittet die Polizei unter 0271-7099-0.

