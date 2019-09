Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Einbruch in Mainhardt - Unfälle im Bereich Schwäbisch Hall und Crailsheim

Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 09.00 Uhr (ots)

Mainhardt-Ammertsweiler: Einbruch in Gärtnerei - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen in einen verschlossenen Lkw-Container im Klippertle ein und entwendeten einen Laubbläser und ein Notstromaggregat. Der Container wird von der dortigen Gärtnerei als Werkstatt- und Lagerraum benutzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht Zeugen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall - 7000 Euro Schaden

Am Samstag gegen 09.45 Uhr befuhren ein BWM und ein VW hintereinander die Sulzdorfer Straße in Richtung Bühlertalstraße. Als der 71jährige VW-Lenker abbremste, um nach rechts abzubiegen, erkennt dies der nachfolgende 25jährige BWM-Fahrer zu spät und fuhr auf. Im weiteren Verlauf wird der VW Caddy nach rechts auf die Ecke einer Betonmauer geschoben. Der BMW erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, der Caddy ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro, die beiden Fahrer und die Mauer erlitten kein Schaden.

Michelfeld: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Kurz nach 10 Uhr am Samstagmorgen kollidierte ein 20jähriger aus Mali stammender Radfahrer auf dem Parkplatz des TSV Michelfeld mit dem Audi Q2 eines 43jährigen aus Untermünkheim. Als der 20jährige mit seinem Hercules-Fahrrad auf den Bereich der Stoßstange, bzw. Motorhaube, auffuhr stand der Audi bereits, der sich zuvor in den Bereich reingetastet hat. Glücklicherweise wurde der Asylbewerber nur leicht verletzt und benötigte keinerlei ärztliche Versorgung. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro, am Audi ca. 3000 Euro.

Crailsheim: VW Passat beschädigt - geflüchtet

Zwischen 05.20 und 14.30 Uhr wurde ein VW Passat durch einen unbekannten Pkw beschädigt. Der Passat parkte ordnungsgemäß auf dem Mitarbeiter Parkplatz der Firma Procter & Gamble. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, entgegen.

Crailsheim: Toyota beschädigt - Zettel hinterlassen

Eine 51jährige Toyota-Fahrerin parkte ihren silbernen Aygo am Samstag von 08.20 bis 15.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Jahnhalle in der Schönebürgstraße. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte fand sie einen Zettel mit dem Hinweis auf einen Unfall und einer Telefonnummer vor. Der Toyota wurde vorne rechts am Kotflügel beschädigt - Sachschaden ca. 200 Euro. Die hinterlassene Telefonnummer erwies sich jedoch als falsch. Der Verursacher wird nun gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim, Tel. 0791/ 4800, in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: "Karle" angefahren - entwendet und wieder aufgetaucht

Bereits am Freitag gegen 19 Uhr verließ ein 38jähriger Busfahrer seinen Mercedes Omnibus, ohne diesen gegen ein Weiterrollen abzusichern. Daraufhin rollte der Bus über die Haller Straße und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Bundesgartenschau-Zwerg. Der Schaden am "Karle" beläuft sich auf ca. 100 Euro, der am Bus ca. 2000 Euro. Am nächsten Morgen war der angefahrene BuGa-Zwerg verschwunden. Noch am gleichen Morgen meldete eine Ladenbesitzerin aus der Gaugrafenstraße, dass an der Ecke Im Schanzbuck plötzlich ein BuGa-Zwerg stehen würde. Wie sich herausstellte handelte es sich um den, der von dem Omnibus beschädigt wurde.

