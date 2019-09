Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung und Unfälle

Rems-Murr-Kreis - Stand: 06.30 Uhr (ots)

Welzheim: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte insgesamt drei Fahrzeuge in der Paul-Dannenmann-Straße in Welzheim. Es handelte sich um einen Ford, einen VW und einen Peugeot. Auf alle drei Fahrzeuge wurden Steine auf die Frontscheiben geworfen. Bei allen drei Pkw wurden hierdurch die Windschutzscheiben beschädigt. Zusätzlich wurde an einem Fahrzeug auch die Motorhaube durch die Steine beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Welzheim, Tel. 07182/ 92810, entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Motorrad übersehen - Fahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 13.15 Uhr befuhr ein 58jähriger Mercedes-Fahrer die Endersbacher Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung mit der Waiblinger Straße übersah er einen 33jährigen Motorradfahrer, der die abknickende Vorfahrtsstraße nach links folgen wollte. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Der Aprilia-Fahrer konnte einen Sturz vermeiden, erlitt jedoch durch den Aufprall Verletzungen am Bein und musste in der Folge ärztlich versorgt werden. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro - an der Aprilia ca. 500 Euro.

Waiblingen-Neustadt: Kollision mit Gegenverkehr

Ein 26jähriger BMW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 22.40 Uhr die Neustadter Hauptstraße in Richtung Waiblingen. Auf Grund einer kurzen Unaufmerksamkeit kam er leicht auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Fahrer und Beifahrer im VW wurden leicht verletzt, der 26jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell