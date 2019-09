Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbsich Hall: Einbruch in Crailsheim, Fahrraddiebstahl in Wolpertshausen

Crailsheim: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitag, 13:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Ellwanger Straße ein. Aus der Kasse und einigen Spielautomaten wurden mehr als 1.000 EUR Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3.000 EUR. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 07951 4800 erbeten.

Wolpertshausen: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Am Freitag zwischen 18:10 und 19:00 Uhr wurde zwischen Hopfach und Unterscheffach ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Die Geschädigte hatte es am Fahrbahnrand hinter einer Hecke abgelegt, während sie sich um ihre Pferde kümmerte, die dort auf einer Koppel stehen. Als sie nach Hause fahren wollte, war das Fahrrad weg. Bei dem Herrenmountainbike der Rahmengröße 26 handelt es sich um eine Einzelanfertigung des Herstellers "Sub Seven". Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791 4000 erbeten.

