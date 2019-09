Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände, Unfälle, Pkw-Aufbruch und Weiteres

Aalen (ots)

Haubersbronn: Pkw aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zwischen 03:30 Uhr und 05:30 Uhr ein Pkw in der Urbacher Straße aufgebrochen. Es wurde das Radio entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 erbeten.

Kernen/Stetten: Fahrzeugbrand durch Anwohner gelöscht

Gegen 03:15 Uhr fing ein in der Bachstraße geparkter Toyota im Bereich des Kofferraums an zu brennen. Ein nebenan wohnender Jugendlicher erkannte dies, holte einen Feuerlöscher aus der Wohnung und konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden aufgenommen.

Oppenweiler: Betrunkener hält Fahrzeuge an

Am Freitag gegen 21:00 Uhr hielt ein 36-jähriger Betrunkener auf der Hauptstraße mehrere Fahrzeuge an. Hierzu stelle er sich mit nacktem Oberkörper mitten auf die Fahrbahn und nötigte die Autofahrer so zum Anhalten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Um die Person selbst zu schützen und weitere Störungen des Verkehrs zu verhindern, musste die Person zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden. Ob es zu Situationen gekommen ist, bei denen Verkehrseilnehmer gefährdet wurden, ist bisher noch unbekannt. Geschädigte Autofahrer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang zu melden. Telefon: 07191 9090.

Berglen/Öschelbronn: Drogen und Alkohol statt Führerschein

Am Samstag gegen 00:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Autofahrer mit einer unsicheren Fahrweise auf. Der Fahrer fuhr mit seinem silbernen Nissan auf der Edelweißstraße in Richtung Stöckenhof. Die Polizeistreife folgte dem Nissanfahrer, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Noch bevor die Streife ihn eingeholt hatte, kam das Auto am Ende einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer, der unverletzt blieb, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Allerdings stand er unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Sein 26-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

Fellbach/Schmiden: Brand in Müllcontainer

Auf einem Fabrikgelände in der Salierstraße kam es am Freitag gegen 22:30 Uhr zu einem Brand in einem Müllcontainer. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Die Brandursache ist unklar. Es wird vermutet, dass eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe den Brand verursacht haben könnte. Gefahr für umstehende Gebäude oder gar Personen bestand nicht. Waiblingen/Hohenacker: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Gegen 23:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass in der Straße Immenhäldle ein Altpapiercontainer durch vier Jugendliche in Brand gesetzt wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten vier Jugendliche angetroffen werden, auf die die Zeugenbeschreibungen zutreffen könnten. Ob es sich dabei um die Tatverdächtigen handelt, muss noch verifiziert werden. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife fest, dass auch eine alte Matratze, die auf einem Parkplatz eines Discounters in der Benningerstraße abgelegt war, Brandspuren aufwies. In beiden Fällen entstand nur geringer Sachschaden. Der Altpapiercontainer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Tel. 07151 950-422 zu melden.

Murrhardt: Radfahrer schwer verletzt

Am Freitag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Pedelec die L1066 von Fornsbach kommend in Fahrtrichtung Murrhardt. Dabei stieß er gegen den rechten Bordstein und kam zu Fall. Er wurde auf Grund seiner schweren Kopfverletzung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell