Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein Zeuge meldete am 30.06.2019, um 01:38 Uhr, einen silberfarbenen 3er BMW auf dem Jakobsplatz in Frankenthal, welcher Donuts dreht. Die eingesetzten Beamten können an genannter Örtlichkeit den PKW feststellen, welcher unverschlossen und mit heißen Reifen in einer Parklücke steht. Bei Ankunft der Beamten flüchtet eine männliche Person durch die ehemalige Einkaufspassage und kann nicht verfolgt werden. Der Halter des PKW, ein 25-jähriger Frankenthaler, kann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest reagierte positiv, weshalb der junge Mann zwecks Blutprobe auf hiesige Polizeiinspektion verbracht wird. Die vom Zeugen getätigte Personenbeschreibung passt auf den 25-jährigen, dieser streitet die Tat ab. Die Fahrerlaubnis des Fahrers wurde sichergestellt

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Frankenthal

Alexander Frank, PHK



Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell