Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus

Mainz (ots)

Dienstag, 25.06.2019, 11:20 Uhr bis 12:00 Uhr

Am Dienstagmittag kommt es zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der Busfahrer hält den Bus an der Haltestelle "Laubenheim Bahnhof" und lässt die Fahrgäste aussteigen. Ein Auto überholt den Bus und touchiert dabei, aufgrund eines ihm entgegen kommenden Autos, mit seiner rechten Frontstoßstange die linke hintere Busseite indem er zu weit rechts fährt. Es entsteht ein Sachschaden. Der Busfahrer macht den Autofahrer auf den Verkehrsunfall aufmerksam, dieser entfernt sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Laut Angaben des Busfahrers handelt es sich um einen silbernen Audi.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

