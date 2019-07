Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Wohnungseinbrecher nutzen auf Kipp stehendes Fenster

Viersen-Süchteln: (ots)

Vermutlich ohne Beute flüchteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus auf der Straße Am Schönblick. Sie hatten am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster genutzt, um in das Haus einzusteigen und es zu durchsuchen. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. Denken Sie bitte daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor und verschließen Sie stets alle nicht Fenster und Türen, die Sie nicht im Blick haben und besonders bei Abwesenheit!/ah (810) 023978-19/2

