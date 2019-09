Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwerer Motorradunfall

Großerlach (ots)

Ein 30jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitag gegen 17.30 Uhr die B14 von Sulzbach in Richtung Großerlach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte er in einer Rechtskurve, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal auf einen entgegenkommenden Toyota Aygo. Der Fahrer der 1000er Suzuki wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die 64jährige Fahrerin des Toyotas und ihr 57jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Zur Bergung waren zwei Abschlepper im Einsatz - zur Reinigung der Fahrbahn die Bereitschaft der Straßenmeisterei Backnang. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B14 bis 20 Uhr komplett gesperrt.

