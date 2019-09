Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Maschinenbrand - 50000 Euro Schaden

Murrhardt (ots)

Vermutlich durch Schweißarbeiten wurde am Samstag kurz vor 12.30 Uhr ein Brand in einer holzverarbeitenden Firma in der Berliner Straße ausgelöst. Die betreffende Maschine brannte vollständig ab. Das um die Spaltmaschine herum gelagertes Brennholz fing Feuer und wurde teilweise beschädigt. Angrenzende Gebäude waren nicht betroffen. Auch Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr Murrhardt war mit vier Fahrzeugen udn 20 Mann vor Ort im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell