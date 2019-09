Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau greift Bekannte am Bahnhof an

Lörrach (ots)

Eine 50-Jährige wurde durch eine ihr bekannte Frau am Hauptbahnhof Lörrach körperlich angegriffen und geschlagen. Die deutsche Staatsangehörige teilte am Freitagmittag über Notruf mit, dass sie soeben körperlich angegriffen und geschlagen wurde. Die Angreiferin wäre bereits weg, sie traue sich allerdings nicht aus dem Bahnhof. Eine Streife der Bundespolizei konnte die Geschädigte am Hauptbahnhof Lörrach antreffen. Sie schilderte, dass sie von der ihr bekannten 50-jährigen, italienischen Staatsangehörigen grundlos angegriffen und geschlagen worden wäre. Sie wären allerdings in der Vergangenheit bereits mehrfach in Konflikt geraten. Durch das Einschreiten eines Zeugen hätte die 50-Jährige von ihr abgelassen und wäre geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte die einschlägig bekannte Frau nicht mehr angetroffen werden. Bei der Geschädigten konnten äußerlich keine Verletzungen festgestellt werden. Sie klagte über Schmerz im Gesicht und an der Schulter. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

