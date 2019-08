POL-KI: 190830.3 Kiel: Autoaufbrecher festgenommen

Polizeidirektion Kiel

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Polizei informiert, nachdem er einen PKW-Aufbruch auf dem Parkplatz in der Adelheidstraße beobachtet hatte. Beamte des 2. Reviers konnten den Tatverdächtigen wenig später festnehmen.

Einem Anwohner fiel kurz vor Mitternacht das Klirren einer Scheibe auf. Beim Blick vom Balkon bemerkte er einen Mann, der auf dem Parkplatz offenbar die Scheibe eines VW eingeschlagen hatte und anschließend flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten des 2. Reviers wenige Minuten später in der Weberstraße einen 25-Jährigen antreffen, auf den die Beschreibung zutraf. Der Tatverdächtige führte in seinem Rucksack mehrere Navigationsgeräte mit sich. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall wurde eingeleitet.

