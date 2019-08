Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190829.2 Kiel: Unbekannter setzt Verkaufsstand auf der Blücherbrücke in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Kiel (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein unbekannter Mann einen Verkaufsstand auf der Blücherbrücke in Brand gesetzt. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Kurz vor 05:00 Uhr meldeten zwei Passanten, die sich in der Nähe der Blücherbrücke aufgehalten hatten, ein Feuer an dem dortigen Sandhafen. Außerdem schilderten sie, dass sie eine Person bei der Brandlegung beobachtet hätten und dass diese Person in Richtung Düsternbrooker Gehölz flüchtig sei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Einsatzleitstelle der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das innere des Verkaufsstandes und die Bodenplanken verhindern. Lediglich die Außenverkleidung und ein Teil der äußeren Tresenverkleidung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Nach Angaben der beiden Zeugen sei der Täter ca. 190 cm groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen. Er habe eine Maske getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0431-160 3333 entgegen.

