Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190828.1 Kiel

Plön: Polizei warnt erneut vor Enkeltrickanrufen

Kiel (ots)

Die Polizei warnt erneut vor sogenannten Enkeltrick-Anrufen. Am gestrigen Tag ist es abermals zu zahlreichen solcher Anrufe im Kieler Stadtgebiet und im Plöner Bereich gekommen. Die Personen geben sich am Telefon häufig als Verwandte oder Bekannte aus und täuschen eine Notlage vor. Die Geschädigten werden dann aufgefordert, Bargeld abzuheben oder bereit zu halten. Am gestrigen Tage ist es zu keinem Schadensfall gekommen, da die Angerufenen häufig von der Masche aus den Medien Kenntnis hatten. Die Polizei rät, in solchen Fällen den Forderungen keinesfalls nachzugehen und im Zweifelsfall die Polizei über den Notruf 110 zu kontaktieren oder sich unter 0431 /160 3333 mit der Kriminalpolizei Kiel in Verbindung zu setzen.

