Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190826.2 Kiel: Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch in einen Wohnwagen

Kiel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Beamte des 3. Polizeireviers nach einem Hinweis einer Anwohnerin einen 18-Jährigen fest, der im Verdacht steht, in einen Wohnwagen in der Jahnstraße eingebrochen zu sein. Der Tatverdächtige wurde wegen fehlender Haftgründe nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen 02:45 Uhr teilte eine aufmerksame Anwohnerin den Beamten auf der Einsatzleitstelle mit, dass sie beobachtet habe, wie eine männliche Person über das Oberlicht in einen Wohnwagen in der Jahnstraße eingebrochen sei. Die Person sei jetzt in Richtung Gutenbergstraße flüchtig.

Beamte des 3. Polizeireviers konnten wenige Minuten später eine männliche Person noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Der Mann entsprach dem Aussehen nach der detaillierten Beschreibung, die die Zeugen den Beamten auf der Einsatzleitstelle übermittelt hatte. Stehlgut hatte der Tatverdächtige nicht bei sich.

Der polizeibekannte 18-jährige Mann wurde nach der Identitätsfeststellung wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. An dem Wohnwagen entstand ein Sachschaden von ca. 150,- EUR. Ob etwas aus dem Wohnwagen entwendet wurde, konnte der an den Tatort gerufenen Halter noch nicht sagen.

