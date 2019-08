Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - 86-Jährige nach Unfall vom 19.07.2019 verstorben

Gescher (ots)

Am 19.07.2019 ereignete sich auf der Stadtlohner Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Am Freitag teilte das Uniklinikum Münster mit, dass die 86-jährige Gescheranerin infolge der schweren Unfallverletzungen verstorben ist.

Nachfolgend die Pressemeldung vom 19.07.2019:

Gescher - Fußgängerin von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen hat eine 86 Jahre alte Fußgängerin am Freitag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Die Frau wollte gegen 09.15 Uhr die Stadtlohner Straße in Höhe eines Zebrastreifens überqueren. Dabei erfasste sie der Pkw eines 91-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die Gescheranerin in ein Krankenhaus.

