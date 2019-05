Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Herten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

In der Zeit von Dienstagmittag bis Donnerstagmittag brachen unbekannte Täter in Lagerräume auf dem ehemaligen Militärgelände am Stockwieser Damm ein. Ob die Täter etwas mitnahmen, steht zur Zeit noch nicht fest.

Herten

Auf dem Gelände eine Garten- und Landschaftsbetriebs an der Lennestraße hebelten unbekannte Täter ein Tor auf und drangen dann in die Lagerhalle ein. Hier stahlen sie Bohrmaschinen, Schrauber, Winkelschleifer der Marken Bosch und Makita, sowie Schneidwerkzeuge der Marke Stihl.

Auf dem Sportplatz der Spielvereinigung Herten an der Katzenbuschstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr bis Freitag 10.30 Uhr, einen Bierwagen auf und stahlen einen Gasgrill, eine Gasflasche, eine Kiste Bier und eine Kiste Cola.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

