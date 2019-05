Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Einbrecher

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Mit mehreren Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm zwei tatverdächtige Einbrecher. Die Unbekannten versuchten am Freitag, 22. Februar 2019, gegen 1.10 Uhr, in das Kassenhaus des Hammer Tierparks an der Grünstraße einzubrechen. Dieses misslang. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Hamm nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden. (cg)

